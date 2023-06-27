Втрати Росії. ЗСУ знищили 590 окупантів, 28 артсистем та засіб ППО

Впродовж минулої доби Сили оборони знищили 590 окупантів, 28 артилерійських систем, 19 одиниць бронетехніки та засіб ППО. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 27 червня 2023 року орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 226170 (+590) осіб ліквідовано;

‒ танків ‒ 4036 (+5);

‒ бойових броньованих машин ‒ 7834 (+14);

‒ артилерійських систем ‒ 4083 (+28);

‒ РСЗВ ‒ 626 (+2);

‒ засобів ППО ‒ 386 (+1);

‒ літаків ‒ 314 (+0);

‒ гелікоптерів ‒ 308 (+0);

‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3492 (+10);

‒ крилатих ракет ‒ 1261 (+2);

‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6772(+21);

‒ спеціальної техніки ‒ 563 (+6).

Сьогодні у Генштабі повідомили, що російські загарбники хочуть зірвати просування українських сил на півдні. Також окупанти проводять атаки під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом та Мар'їнкою.

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