Потери России. ВСУ уничтожили 590 оккупантов, 28 артсистем и средство ПВО
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 590 оккупантов, 28 артиллерийских систем, 19 единиц бронетехники и средство ПВО. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 27 июня 2023 года ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 226170 (+590) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 4036 (+5) ;
‒ боевых бронированных машин ‒ 7834 (+14) ;
‒ артиллерийских систем ‒ 4083 (+28) ;
‒ РСЗО ‒ 626 (+2) ;
‒ средств ПВО ‒ 386 (+1) ;
‒ самолетов ‒ 314 (+0) ;
‒ вертолетов ‒ 308 (+0) ;
‒ БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3492 (+10) ;
‒ крылатых ракет ‒ 1261 (+2) ;
‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ;
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6772(+21) ;
‒ специальной техники ‒ 563 (+6).
- Сегодня в Генштабе сообщили, что российские захватчики хотят сорвать продвижение украинских сил на юге. Также оккупанты проводят атаки под Купянском, Лиманом, Бахмутом и Марьинкой.
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