Генштаб: Россия хочет сорвать наступление ВСУ на юге, атакует на востоке – карта

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях, атакуют под Купянском, Лиманом, Бахмутом и Марьинкой. Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток произошло 36 боевых столкновений.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточены на недопущении продвижения ВСУ в наступлении, пытались отразить недавно освободившуюся Новодаровку, однако Силы обороны отбились.

На Купянском направлении оккупанты проводили наступательные действия западнее Кривошеевки Луганской области, успеха не имели.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Веселого и Раздоловки Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник наступал в районах Миньковки, Григоровки и Богдановки Донецкой области, Силы обороны отбились.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел.

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава.

Ракетчики и артиллеристы поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава и техники, два склада боеприпасов, 12 артиллерийских подразделений на позициях и еще три важные цели.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов – карта.

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