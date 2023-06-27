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Генштаб: Россия хочет сорвать наступление ВСУ на юге, атакует на востоке – карта

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 07:29
Генштаб: Россия хочет сорвать наступление ВСУ на юге, атакует на востоке – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях, атакуют под Купянском, Лиманом, Бахмутом и Марьинкой. Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток произошло 36 боевых столкновений.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточены на недопущении продвижения ВСУ в наступлении, пытались отразить недавно освободившуюся Новодаровку, однако Силы обороны отбились.

Карта: deepstate

На Купянском направлении оккупанты проводили наступательные действия западнее Кривошеевки Луганской области, успеха не имели.

Фото: deepstate

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Веселого и Раздоловки Донецкой области.

Карта: deepstate

На Бахмутском направлении противник наступал в районах Миньковки, Григоровки и Богдановки Донецкой области, Силы обороны отбились.

Карта: deepstate

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел.

Карта: deepstate

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава.

Ракетчики и артиллеристы поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава и техники, два склада боеприпасов, 12 артиллерийских подразделений на позициях и еще три важные цели.

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов – карта.

Смотрите также: ВСУ под Бахмутом пытались словами убедить оккупантов идти домой – видео

Милана Головань
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