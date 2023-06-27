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Генштаб: Росія хоче зірвати наступ ЗСУ на півдні, атакує на сході – карта

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 07:29
Генштаб: Росія хоче зірвати наступ ЗСУ на півдні, атакує на сході – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на недопущені просування українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках, атакують під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом та Мар'їнкою. Про це повідомляється у ранковому зведені Генерального штабу Збройних Сил України.

Як зазначається, росіяни й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом доби відбулося 36 бойових зіткнень.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджені на недопущенні просування ЗСУ у наступі, намагалися відбити нещодавно звільнену Новодарівку, проте Сили оборони відбилися.

Карта: deepstate

На Куп'янському напрямку окупанти проводили наступальні дії західніше Кривошиївки Луганської області, успіху не мали.

Фото: deepstate

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та Роздолівки Донецької області.

Карта: deepstate

На Бахмутському напрямку противник наступав в районах Міньківки, Григорівки та Богданівки Донецької області, Сили оборони відбилися.

Карта: deepstate

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.

Карта: deepstate

Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу.

Ракетники та артилеристи вразили один пункт управління, один район зосередження особового складу та техніки, два склади боєприпасів, 12 артилерійських підрозділів на позиціях та ще три важливі цілі.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.
  • Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта. 

Дивіться також: ЗСУ під Бахмутом намагалися словами переконати окупантів йти додому – відео

Мілана Головань
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війнаДонбасГенштабюг
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