Генштаб: Росія хоче зірвати наступ ЗСУ на півдні, атакує на сході – карта

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на недопущені просування українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках, атакують під Куп'янськом, Лиманом, Бахмутом та Мар'їнкою. Про це повідомляється у ранковому зведені Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначається, росіяни й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом доби відбулося 36 бойових зіткнень.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджені на недопущенні просування ЗСУ у наступі, намагалися відбити нещодавно звільнену Новодарівку, проте Сили оборони відбилися.

На Куп'янському напрямку окупанти проводили наступальні дії західніше Кривошиївки Луганської області, успіху не мали.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та Роздолівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник наступав в районах Міньківки, Григорівки та Богданівки Донецької області, Сили оборони відбилися.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.

Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу.

Ракетники та артилеристи вразили один пункт управління, один район зосередження особового складу та техніки, два склади боєприпасів, 12 артилерійських підрозділів на позиціях та ще три важливі цілі.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.

Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта.

Дивіться також: ЗСУ під Бахмутом намагалися словами переконати окупантів йти додому – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.