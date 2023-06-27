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Генштаб: ВСУ успешно наступают на трех направлениях на юге и востоке – карта

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 08:57
Генштаб: ВСУ успешно наступают на трех направлениях на юге и востоке – карта - Фото
Фото: Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны успешно наступают в трех направлениях на юге и востоке. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Он отметил, что украинские защитники продолжают вести наступление на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Украинские силы имели успех на направлениях Новодаровка – Приютное, Новоданиловка – Роботино. Силы обороны продолжают огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.

Новодарівка – Приютне (Мапа: deepstate)

Новоданилівка – Роботине (Мапа: deepstate)

Силы обороны проводят наступательные действия на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Ивановское, Курдюмовка, Северное.

Защитники имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил Ковалев.

Бахмутський напрямок (Мапа: deepstate)

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Артём Джерипа
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