Генштаб: ВСУ успешно наступают на трех направлениях на юге и востоке – карта
Силы обороны успешно наступают в трех направлениях на юге и востоке. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
Он отметил, что украинские защитники продолжают вести наступление на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.
Украинские силы имели успех на направлениях Новодаровка – Приютное, Новоданиловка – Роботино. Силы обороны продолжают огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.
Силы обороны проводят наступательные действия на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Ивановское, Курдюмовка, Северное.
Защитники имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил Ковалев.
- По состоянию на сегодняшний день оккупанты хотят сорвать продвижение украинских сил на юге, сообщили в Генштабе. Кроме этого российские захватчики проводят атаки под Купянском, Лиманом, Бахмутом и Марьинкой.
- За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 590 оккупантов, 28 артсистем, 19 единиц бронетехники и средство ПВО.
Читайте также: У россиян задача-максимум остановить наступление, минимум – затормозить и сделать свое – Маляр
Комментарии