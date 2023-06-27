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Під Бахмутом ЗСУ пробили лінію оборони та "розгромили батальйон" росіян: відео штурму від 28 бригади видео

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 15:10
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Бійці 28 окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Лицарів Зимового Походу пробили лінію оборони, яку росіяни "готували місяцями", та розгромили під Бахмутом у Донецькій області "батальйон" окупантів. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

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Йдеться про штурм позицій загарбників у районі селища Курдюмівка, працювала механізована рота 1 мехбату.

Штурм починається з артпідготовки, потім на відео йдуть постріли з установок розмінування: шланги з тротилом вибухають як на позиціях росіян в посадці, так і в полі, де, ймовірно, заміновано. За цим йде броня ЗСУ зі штурмовиками, які під вогневим прикриттям займають окопи ворога і зачищають їх. Ті, хто вижив і не здався в полон, намагаються втекти.

"В результаті бою ворожий батальйон був розгромлений – до 35 ліквідованих, 40 втекли, кілька окупантів здалися в полон", – заявили в "одеській" бригаді.

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Там підкреслили, що такий успіх – "результат довгої, титанічної праці, тренувань та злагодженості", і закликали пам'ятати, що контрнаступ – "це не кіно та не веселі відео у соцмережах".

"Якщо ви "втомилися від війни", то уявіть себе на місці хлопців у БМП, що летить на штурм. Тому підтримуйте ЗСУ, допомагайте", – додали у 28 ОМБр.

Євген Пилипенко
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війнатанк28 бригадаконтрнаступмінне поле
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