У z-пабліках окупантів паніка через "ЗСУ на лівому березі Дніпра". ЗСУ: Дотримуйтесь тиші

Засоби масової інформації не мають допомагати російським окупантам розповсюджувати ту інформацію про перебіг бойових дій, яку дає у публічний простір ворог, але про яку мовчить українське командування. Так відповіла на запитання в ефірі телемарафону про нібито "плацдарм ЗСУ" біля Антонівського мосту на лівому березі Дніпра спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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"Треба знати, коли та про що інформувати спільноту, і довіряти в усьому саме військовим. Ті, хто роблять роботу, обов'язково про неї відзвітують. Не треба поспішати й робити ведмежу послугу: вона обертається втратою життів", – закликала вона.

Гуменюк додала, що росіяни на лівому березі знову вдаються до тактики, яку використовували й раніше у війні проти України: бомбардування окупованих територій нібито "від ЗСУ", щоб "максимально налаштувати" місцевих проти українських військовослужбовців, що наступають у тому чи іншому секторі.

Військовослужбовиця наголосила: коли це буде "доцільно і виправдано", військові самі повідомлять, де і що вони роблять.

За її словами, зараз з огляду на те, що лінія фронту проходить по Дніпру, "критично необхідно зберігати режим інформаційної тиші, не вестися на заяви російських військових, які працюють на свій бік".

"Які провокують появу таких новин і потім виправдовують бомбардування. Ми наражаємо таким чином на небезпеку і мирних людей в окупації, і наші підрозділи, які перебувають у бойовій роботі", – пояснила вона.

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Гуменюк підкреслила, що зараз потрібен режим, "який дуже не люблять масмедіа, але який дуже продуктивний для організації подальших дій" Сил оборони.

Вона уточнила, що ЗСУ там ведуть "досить гучну" контрбатарейну боротьбу, а в усьому іншому поки що – режим інформаційної тиші.

Вранці 27 червня 2023 року Генштаб повідомив, що Росія хоче зірвати наступ ЗСУ на півдні, атакує на сході.

Того ж дня президент Зеленський приїхав на "нуль" на Бердянський напрямок, де йде наступ ЗСУ.

На кінець червня "вагнерівців" під Бахмутом вже немає, але є інші російські ПВК.

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