У мережі з'явилися відео, на яких чітко видно руйнування греблі та корпусів Каховської ГЕС після того, як їх підірвали російські окупанти, а також наслідки затоплення набережної Херсона.

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На панорамі руїн Каховської ГЕС видно, як постраждали від диверсії корпуси з генераторами, а також падіння рівня води в Каховському водосховищі.

Відео з Херсона показує збитки, які завдала набережній та навколишнім спорудам повінь.

6 червня російські окупанти висадили в повітря Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких знаходяться на тимчасово окупованій території. Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

За даними NYT, причиною руйнування Каховської гідроелектростанції міг бути підрив проходу під водою. ГЕС будувалася за часів СРСР, тому у Москви були всі інженерні креслення, вона знала про ахіллесову п'яту.

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