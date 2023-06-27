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Підірвана Каховська ГЕС та набережна Херсона після повені – нові відео видео

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 10:16
Каховська ГЕС після підриву (Фото - скриншот)
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У мережі з'явилися відео, на яких чітко видно руйнування греблі та корпусів Каховської ГЕС після того, як їх підірвали російські окупанти, а також наслідки затоплення набережної Херсона.

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На панорамі руїн Каховської ГЕС видно, як постраждали від диверсії корпуси з генераторами, а також падіння рівня води в Каховському водосховищі.

Відео з Херсона показує збитки, які завдала набережній та навколишнім спорудам повінь.

  • 6 червня російські окупанти висадили в повітря Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких знаходяться на тимчасово окупованій території. Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
  • 15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.
  • За даними NYT, причиною руйнування Каховської гідроелектростанції міг бути підрив проходу під водою. ГЕС будувалася за часів СРСР, тому у Москви були всі інженерні креслення, вона знала про ахіллесову п'яту.

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Сергій Бережний
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повіньхерсонкаховська гес
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