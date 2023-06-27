У мережі з'явилися відео, на яких чітко видно руйнування греблі та корпусів Каховської ГЕС після того, як їх підірвали російські окупанти, а також наслідки затоплення набережної Херсона.
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На панорамі руїн Каховської ГЕС видно, як постраждали від диверсії корпуси з генераторами, а також падіння рівня води в Каховському водосховищі.
Відео з Херсона показує збитки, які завдала набережній та навколишнім спорудам повінь.
- 6 червня російські окупанти висадили в повітря Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких знаходяться на тимчасово окупованій території. Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
- 15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.
- За даними NYT, причиною руйнування Каховської гідроелектростанції міг бути підрив проходу під водою. ГЕС будувалася за часів СРСР, тому у Москви були всі інженерні креслення, вона знала про ахіллесову п'яту.
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