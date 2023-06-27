В сети появились видео, на которых ясно видно разрушение плотины и корпусов Каховской ГЭС после того, как они были взорваны российскими оккупантами, а также последствия затопления набережной Херсона.
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На панораме развалин Каховской ГЭС видно, насколько пострадали от диверсии корпуса с генераторами, а также падение уровня воды в Каховском водохранилище.
Видео из Херсона показывает ущерб, который нанесло набережной и окружающим постройкам наводнение.
- 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории. В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
- 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
- По данным NYT, причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции мог быть подрыв прохода под водой. ГЭС строилась во времена СССР, поэтому у Москвы были все инженерные чертежи, она знала об ахиллесовой пяте.
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