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Взорванная Каховская ГЭС и набережная Херсона после наводнения – новые видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 10:16
Каховская ГЭС после подрыва (Фото - скриншот)
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В сети появились видео, на которых ясно видно разрушение плотины и корпусов Каховской ГЭС после того, как они были взорваны российскими оккупантами, а также последствия затопления набережной Херсона.

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На панораме развалин Каховской ГЭС видно, насколько пострадали от диверсии корпуса с генераторами, а также падение уровня воды в Каховском водохранилище. 

Видео из Херсона показывает ущерб, который нанесло набережной и окружающим постройкам наводнение.

  • 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории. В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
  • 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
  • По данным NYT, причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции мог быть подрыв прохода под водой. ГЭС строилась во времена СССР, поэтому у Москвы были все инженерные чертежи, она знала об ахиллесовой пяте. 

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Сергей Бережной
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Херсоннаводнениекаховская гэс
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