В сети появились видео, на которых ясно видно разрушение плотины и корпусов Каховской ГЭС после того, как они были взорваны российскими оккупантами, а также последствия затопления набережной Херсона.

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На панораме развалин Каховской ГЭС видно, насколько пострадали от диверсии корпуса с генераторами, а также падение уровня воды в Каховском водохранилище.

Видео из Херсона показывает ущерб, который нанесло набережной и окружающим постройкам наводнение.

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории. В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

По данным NYT, причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции мог быть подрыв прохода под водой. ГЭС строилась во времена СССР, поэтому у Москвы были все инженерные чертежи, она знала об ахиллесовой пяте.

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