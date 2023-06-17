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"Ахиллесова пята". Причиной разрушения ГЭС мог быть подрыв прохода под водой – NYT

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 16:49
Каховская ГЭС (Фото: Maxar, опубликованные Схемами)

Причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции мог быть подрыв прохода под водой. Об этом говорится в материале The New York Times.

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Журналисты, ссылаясь на рассмотренные ими первоначальные инженерные планы и на оценку инженеров, изучающих прорывы плотин, утверждают, что обрушение не было случайностью, и катастрофическое разрушение основного бетонного фундамента вряд ли могло произойти само по себе.

Инженеры считают, что глубоко внутри плотины была "ахиллесова пята". А поскольку плотина была построена в советское время, у Москвы была каждая страница инженерных чертежей и она знала, где находится это уязвимое место.

Плотина была построена из огромного бетонного блока в основании. Под водой есть небольшой проход, доступный из машинного зала плотины.

"Судя по свидетельствам, именно в этом проходе взорвался заряд взрывчатого вещества и разрушил плотину", – сказано в материале журналистов.

"Ахиллесова пята". Причиной разрушения ГЭС мог быть подрыв прохода под водой – NYT

По словам двух американских инженеров, учитывая спутниковые и сейсмические данные о взрывах в этом районе, наиболее вероятной причиной обрушения был заряд взрывчатого вещества, помещенный в ремонтный проход.

Украинский инженер Игорь Стрелец отметил, что как строительный проект времен холодной войны фундамент плотины был спроектирован таким образом, чтобы противостоять практически любой внешней атаке. Он тоже считает, что именно взрыв в проходе разрушил часть бетонной конструкции, а другие части были оторваны силой воды.

  • 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.
  • В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
  • 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

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Оксана Житнюк
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