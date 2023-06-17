"Ахіллесова п'ята". Причиною руйнування ГЕС міг бути підрив проходу під водою – NYT

Причиною руйнування Каховської гідроелектростанції міг бути підрив проходу під водою. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

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Журналісти, посилаючись на розглянуті ними початкові інженерні плани та на оцінку інженерів, які вивчають прориви гребель, стверджують, що обвал не був випадковістю, і катастрофічне руйнування основного бетонного фундаменту навряд чи могло статися саме по собі.

Інженери вважають, що глибоко всередині греблі була "ахіллесова п'ята". А оскільки гребля була побудована за радянських часів, Москва мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де знаходиться це вразливе місце.

Гребля була побудована з величезного бетонного блоку в основі. Під водою є невеликий прохід, доступний із залу греблі.

"Зважаючи на свідчення, саме в цьому проході вибухнув заряд вибухової речовини і зруйнував греблю", – сказано в матеріалі журналістів.

За словами двох американських інженерів, враховуючи супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найбільш імовірною причиною обвалення був заряд вибухової речовини, поміщений у ремонтний прохід.

Український інженер Ігор Стрілець зазначив, що як будівельний проєкт часів холодної війни фундамент греблі був спроєктований таким чином, щоб протистояти практично будь-якій зовнішній атаці. Він також вважає, що саме вибух у проході зруйнував частину бетонної конструкції, а інші частини були відірвані силою води.

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких знаходяться на тимчасово окупованій території.

Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

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