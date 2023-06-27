В z-пабликах оккупантов паника из-за "ВСУ на левому берегу Днепра". ВСУ: Соблюдайте тишину

Средства массовой информации не должны помогать российским оккупантам распространять ту информацию о ходе боевых действий, которую дает в публичное пространство враг, но о которой молчит украинское командование. Так ответила на вопрос в эфире телемарафона о якобы "плацдарме ВСУ" около Антоновского моста на левом берегу Днепра спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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"Надо знать, когда и о чем информировать сообщество, и доверять во всем именно военным. Те, кто делают работу, обязательно о нем отчитаются. Не надо спешить и оказывать медвежью услугу: она оборачивается потерей жизней", – призвала она.

Гуменюк добавила, что россияне на левом берегу снова прибегают к тактике, которую использовали и ранее в войне против Украины: бомбардировки оккупированных территорий якобы "от ВСУ", чтобы "максимально настроить" местных против украинских военнослужащих, наступающих в том или ином секторе.

Военнослужащая подчеркнула: когда это будет "целесообразно и оправдано", военные сами сообщат, где и что они предпринимают.

По ее словам, сейчас, учитывая, что линия фронта проходит по Днепру, "критически необходимо сохранять режим информационной тишины, не вестись на заявления российских военных, работающих на свою сторону".

"Которые провоцируют появление таких новостей и затем оправдывают бомбардировки. Мы подвергаем таким образом опасности и мирных людей на той стороне, и наши подразделения, которые находятся в боевой работе", – объяснила она.

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Гуменюк подчеркнула, что сейчас нужен режим, "который очень не любят масс-медиа, но который очень продуктивен для организации дальнейших действий" Сил обороны.

Она уточнила, что ВСУ там ведут "достаточно громкую" контрбатарейную борьбу, а во всем остальном пока – режим информационной тишины.

Утром 27 июня 2023 года Генштаб сообщил, что Россия хочет сорвать наступление ВСУ на юге, атакует на востоке.

В тот же день президент Зеленский приехал на "ноль" на Бердянское направление, где идет наступление ВСУ.

На конец июня "вагнеровцев" под Бахмутом уже нет, но есть другие российские ЧВК.

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