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В z-пабликах оккупантов паника из-за "ВСУ на левому берегу Днепра". ВСУ: Соблюдайте тишину

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 13:51
В z-пабликах оккупантов паника из-за
Антоновский мост (скриншот из видео Maverick)

Средства массовой информации не должны помогать российским оккупантам распространять ту информацию о ходе боевых действий, которую дает в публичное пространство враг, но о которой молчит украинское командование. Так ответила на вопрос в эфире телемарафона о якобы "плацдарме ВСУ" около Антоновского моста на левом берегу Днепра спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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"Надо знать, когда и о чем информировать сообщество, и доверять во всем именно военным. Те, кто делают работу, обязательно о нем отчитаются. Не надо спешить и оказывать медвежью услугу: она оборачивается потерей жизней", – призвала она.

Гуменюк добавила, что россияне на левом берегу снова прибегают к тактике, которую использовали и ранее в войне против Украины: бомбардировки оккупированных территорий якобы "от ВСУ", чтобы "максимально настроить" местных против украинских военнослужащих, наступающих в том или ином секторе.

Военнослужащая подчеркнула: когда это будет "целесообразно и оправдано", военные сами сообщат, где и что они предпринимают.

После освобождения Херсона в ноябре 2022 года и бегства оккупантов на левый берег Днепра областной центр подвергается их ежедневным обстрелам. В начале лета 2023-го россияне подорвали Каховскую ГЭС: Херсон и территории ниже по течению были затоплены, часть населенных пунктов остаются подтопленными до сих пор. Сейчас, по данным ГУР, РФ готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

По ее словам, сейчас, учитывая, что линия фронта проходит по Днепру, "критически необходимо сохранять режим информационной тишины, не вестись на заявления российских военных, работающих на свою сторону".

"Которые провоцируют появление таких новостей и затем оправдывают бомбардировки. Мы подвергаем таким образом опасности и мирных людей на той стороне, и наши подразделения, которые находятся в боевой работе", – объяснила она.

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Гуменюк подчеркнула, что сейчас нужен режим, "который очень не любят масс-медиа, но который очень продуктивен для организации дальнейших действий" Сил обороны.

Она уточнила, что ВСУ там ведут "достаточно громкую" контрбатарейную борьбу, а во всем остальном пока – режим информационной тишины.

Евгений Пилипенко
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войнаХерсонНаталья ГуменюкАнтоновский мост
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