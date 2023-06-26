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Зеленский приехал на "ноль" на Бердянское направление, где идет наступление ВСУ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 21:49
Видео: Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский после визита на восток посетил "ноль" на Бердянском направлении, где идет контрнаступление Сил обороны. Он опубликовал видео в Facebook.

"Передовые позиции украинских войск на Бердянском направлении. Очень важно сегодня быть здесь", – написал Зеленский.

Он отметил 3-й батальон Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ.

"Благодарю вас за то, что защищаете Украину, боретесь за нашу независимость и свободу – свободу для каждого и каждой из нас. Берегите себя. Сохраните свою жизнь – сохраните Украину", – сказал президент украинским воинам.

Зеленский приехал на "ноль" на Бердянское направление, где идет наступление ВСУ – видео

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвойнабердянскбердянское направление
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