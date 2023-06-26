Зеленский приехал на "ноль" на Бердянское направление, где идет наступление ВСУ – видео

Президент Владимир Зеленский после визита на восток посетил "ноль" на Бердянском направлении, где идет контрнаступление Сил обороны. Он опубликовал видео в Facebook.

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"Передовые позиции украинских войск на Бердянском направлении. Очень важно сегодня быть здесь", – написал Зеленский.

Он отметил 3-й батальон Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ.

"Благодарю вас за то, что защищаете Украину, боретесь за нашу независимость и свободу – свободу для каждого и каждой из нас. Берегите себя. Сохраните свою жизнь – сохраните Украину", – сказал президент украинским воинам.

Зеленский также сегодня побывал на передовых позициях Сил обороны на востоке. Он встретился с командующим Сухопутными войсками ВСУ Сырским и наградил воинов "Хортицы", выполняющих боевые задачи на Бахмутском направлении.

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