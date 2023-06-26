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Появились кадры освобожденного украинскими военными Ровнополя – видео, карта видео

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 14:47
Видео: 31 ОМБр
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Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные Силы Украины освободили Ровнополь Великоновоселовского района во время наступления на юге. Военные 31-й отдельной механизированной бригады опубликовали первые кадры после освобождения населенного пункта.

В ролике военные говорят, что Ровнополь был возвращен под контроль ВСУ 25 июня.

"Сегодня, 25 июня 2023 года, бойцами 2-го механизированного батальона 31-й отдельной механизированной бригады был освобожден поселок Ровнополь", – говорят украинские военные на видео.

Бойцы добавили, что "оккупанты убегают, а мы идем вперед".

В компании DeepState заявили, что населенный пункт переходит в синюю зону. Карта уже обновлена.

Карта: deepstate
  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов – карта.

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Милана Головань
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войнаосвобождениенаступлениеРовнополь
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