Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные Силы Украины освободили Ровнополь Великоновоселовского района во время наступления на юге. Военные 31-й отдельной механизированной бригады опубликовали первые кадры после освобождения населенного пункта.

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В ролике военные говорят, что Ровнополь был возвращен под контроль ВСУ 25 июня.

"Сегодня, 25 июня 2023 года, бойцами 2-го механизированного батальона 31-й отдельной механизированной бригады был освобожден поселок Ровнополь", – говорят украинские военные на видео.

Бойцы добавили, что "оккупанты убегают, а мы идем вперед".

В компании DeepState заявили, что населенный пункт переходит в синюю зону. Карта уже обновлена.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов – карта.

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