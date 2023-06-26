Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные Силы Украины освободили Ровнополь Великоновоселовского района во время наступления на юге. Военные 31-й отдельной механизированной бригады опубликовали первые кадры после освобождения населенного пункта.
В ролике военные говорят, что Ровнополь был возвращен под контроль ВСУ 25 июня.
"Сегодня, 25 июня 2023 года, бойцами 2-го механизированного батальона 31-й отдельной механизированной бригады был освобожден поселок Ровнополь", – говорят украинские военные на видео.
Бойцы добавили, что "оккупанты убегают, а мы идем вперед".
В компании DeepState заявили, что населенный пункт переходит в синюю зону. Карта уже обновлена.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов – карта.
Читайте также: Кулеба: Контрнаступлений будет столько, сколько нужно
Комментарии