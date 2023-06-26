Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні Сили України звільнили Рівнопіль Великоновоселівського району під час наступу на півдні. Військові 31-ї окремої механізованої бригади опублікували перші кадри після звільнення населеного пункту.

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У ролику військові кажуть, що Рівнопіль було повернуто під контроль ЗСУ 25 червня.

"Сьогодні, 25 червня 2023 року, бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї окремої механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль", – кажуть українські військові на відео.

Бійці додали, що "окупанти тікають, а ми йдемо вперед".

У компанії DeepState заявили, що населений пункт переходить у синю зону. Мапу вже оновлено.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта.

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