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Зеленський приїхав на "нуль" на Бердянський напрямок, де триває наступ ЗСУ – відео видео

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26.06.2023, 21:49
Відео: Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський після візиту на схід відвідав "нуль" на Бердянському напрямку, де триває контрнаступ Сил оборони. Він опублікував відео у Facebook.

"Передові позиції українських військ на Бердянському напрямку. Дуже важливо сьогодні бути тут", – написав Зеленський.

Він відзначив 3-й батальйон Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ ЗСУ.

"Дякую вам за те, що захищаєте Україну, боретеся за нашу незалежність і свободу – свободу для кожного і кожної з нас. Бережіть себе. Збережете своє життя – збережете Україну", – сказав президент українським воїнам.

Зеленський приїхав на "нуль" на Бердянський напрямок, де триває наступ ЗСУ – відео

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Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійнабердянськбердянський напрямок
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