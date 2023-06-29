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По окупантах у Донецьку та області завдали удару, можливо, авіабомбами JDAM – два відео видео

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29.06.2023, 11:11
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У мережі з'явилися два відео ударів по російських окупантах у Донецьку та області. Можливо, аби завдати цих ударів, Збройні Сили України використовували керовані авіабомби JDAM-ER.

Як повідомляється, на відео зафіксовано удари по скупченню особового складу російської армії у Київському районі Донецька та командно-спостережному пункту 288 окремого стрілецького батальйону у Новотроїцькому Донецькій області.

На думку OSINT-аналітиків, на відео потрапили удари керованими авіабомбами JDAM-ER. Офіційного підтвердження цьому немає.

У ролику, який демонструє удар по Донецьку, є відео, зняте окупантом, на якому він показує руйнування зблизька й каже, що під завалами, що палають, перебувають російські військові.

На другому відео зафіксовано, як боєприпас точно влучає у будівлю.

По окупантах у Донецьку та області завдали удару, можливо, авіабомбами JDAM – два відео

ДОВІДКА. Joint Direct Attack Munition (JDAM) – це недорогий комплект наведення звичайної бомби виробництва компанії Boeing. Він перетворює наявні некеровані бомби загального призначення на "розумну" зброю з точним управлінням. Базові варіанти JDAM можна запускати в ціль з відстані понад 28 км. Додавання крил дозволяє збільшити дистанцію до 70-80 км.

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Наталія Медведєва
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