По окупантах у Донецьку та області завдали удару, можливо, авіабомбами JDAM – два відео

У мережі з'явилися два відео ударів по російських окупантах у Донецьку та області. Можливо, аби завдати цих ударів, Збройні Сили України використовували керовані авіабомби JDAM-ER.
Як повідомляється, на відео зафіксовано удари по скупченню особового складу російської армії у Київському районі Донецька та командно-спостережному пункту 288 окремого стрілецького батальйону у Новотроїцькому Донецькій області.
На думку OSINT-аналітиків, на відео потрапили удари керованими авіабомбами JDAM-ER. Офіційного підтвердження цьому немає.
У ролику, який демонструє удар по Донецьку, є відео, зняте окупантом, на якому він показує руйнування зблизька й каже, що під завалами, що палають, перебувають російські військові.
На другому відео зафіксовано, як боєприпас точно влучає у будівлю.
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