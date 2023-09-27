Зеленский поручил найти "противоядие" от российских КАБов
Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский поручил найти "противоядие" от российских корректируемых авиационных бомб, которые последние месяцы полномасштабной войны доставляют большие проблемы передовым подразделениям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам. Об этом он сообщил в Telegram по итогам селекторного совещания.
По словам президента, он получил новый отчет о ситуации в Херсонской области, где противник "продолжает терроризировать территории, на которые может дотянуться".
"Двадцать шесть КАБов за последние сутки. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор", – написал он.
КАБами россияне могут наносить удары с расстояния около 50 км от линии боевого столкновения, с высоты более 10 000 метров, и бомба пролетит примерно 70 км. Возможностей украинской авиации пока не хватает, чтобы сбивать российские бомбардировщики с такого расстояния.
- 13 мая 2023 года ЗРК Patriot сбил несколько самолетов и вертолетов противника в приграничье в Брянской области РФ. С той поры бомбардировщики оккупантов неохотно летают на этом участке фронта.
- В начале осени спикер Воздушных сил ВСУ Игнат сообщил, что РФ планирует усовершенствовать КАБы.
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