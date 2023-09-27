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Зеленский поручил найти "противоядие" от российских КАБов

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 12:09
Зеленский поручил найти
Скидання з Су-34 КАБ-500С (фото - сайт окупантів)

Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский поручил найти "противоядие" от российских корректируемых авиационных бомб, которые последние месяцы полномасштабной войны доставляют большие проблемы передовым подразделениям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам. Об этом он сообщил в Telegram по итогам селекторного совещания.

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По словам президента, он получил новый отчет о ситуации в Херсонской области, где противник "продолжает терроризировать территории, на которые может дотянуться".

"Двадцать шесть КАБов за последние сутки. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор", – написал он.

КАБами россияне могут наносить удары с расстояния около 50 км от линии боевого столкновения, с высоты более 10 000 метров, и бомба пролетит примерно 70 км. Возможностей украинской авиации пока не хватает, чтобы сбивать российские бомбардировщики с такого расстояния.

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленскийвойнаавиабомбакаб
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