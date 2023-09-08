Россия модернизирует "шахеды" и хочет усовершенствовать КАБы – Воздушные силы ВСУ

Россия модернизирует дроны-камикадзе Shahed иранского производства, а также планирует усовершенствовать управляемые авиационные бомбы, которыми регулярно атакует Украину. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он отметил, что уже фактически год оккупанты применяют против Украины "шахеды", и в течение этого времени противник "несколько модернизирует" эти дроны, делая их менее заметными для украинских радиолокационных систем.

Он также не исключил, что, возможно, есть еще какие-то модернизации, которые улучшают тактико-технические возможности этих БпЛА.

Отвечая на вопрос о модернизации КАБов, Игнат сказал, что управляемая авиабомба уже сама по себе переработанная: "Из обычной фугасной авиационной бомбы сделали управляемую, то есть увеличили ей радиус применения, чтобы не входил в зону поражения вражеский истребитель".

Он отметил, что такими КАБами россияне могут наносить удары с расстояния около 50 км от линии боевого столкновения, с высоты более 10 000 метров, и бомба пролетит примерно 70 км, поражая украинские позиции.

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"Да, они хотят их модернизировать – возможно, еще их блоки управления, GPS-навигацию, чтобы она (авиабомба, – ред.) была более меткой. Мы видим, эти бомбы уже не первый месяц применяются, и точность их не высока", – сказал Игнат, добавив, что "враг берет количеством".

Воздушные силы ВСУ прогнозируют, что во время отопительного сезона Россия сосредоточится на атаках украинской территории дронами, а не ракетами.

Генерал Наев заявил, что Украина готовится к новым атакам РФ на критическую инфраструктуру во время предстоящего отопительного сезона, и этой зимой средств ПВО уже будет больше, поэтому эффективность противостояния атакам РФ тоже будет выше.

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