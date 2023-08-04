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Воздушные силы прогнозируют, что в отопительный сезон РФ сосредоточится на атаках дронами

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 17:17
Воздушные силы прогнозируют, что в отопительный сезон РФ сосредоточится на атаках дронами - Фото
Юрий Игнат (Фото: Укринформ)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прогнозирует, что во время предстоящего отопительного сезона Россия сосредоточится на атаках украинской территории дронами, а не ракетами. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что в прошлом году у России был большой запас дальнобойных высокоточных ракет и она атаковала объекты энергетики преимущественно "Калибрами", Х-101, Х-555.

"Они этот стратегический запас использовали осенью и зимой <…> Поэтому, вероятно, стоит ожидать больше атак дронов, чем атак ракет, потому что такого запаса, как в прошлом году, у них нет", – сказал Игнат.

Отвечая на вопрос, какое максимальное количество дронов Россия может одновременно запустить по Украине, представитель Воздушных сил отметил, что этой ночью РФ запустила один дрон – и украинская ПВО его сбила. В новогоднюю ночь оккупанты запустили 44 дрона.

"Поэтому сколько будет, столько и будут запускать. Если у них будет возможность и смогут запускать больше, то будут запускать больше. Вы видите, что меняются направления запусков <…> Поэтому все зависит от того, какое будет производство", – сказал Игнат.

Он добавил, что речь идет не только о "шахедах", но и о "Ланцетах". Также Игнат прогнозирует, что "шахеды" могут начать собирать на территории РФ.

  • 21 июля представитель ГУР Юсов сообщил, что в РФ продолжают производить ракеты, но это уже совсем не те объемы, которые были раньше, и в настоящее время РФ не способна компенсировать уже израсходованный ракетный потенциал.
  • В видеообращении 3 августа Зеленский сообщил, что за время войны Россия запустила по Украине 1961 "шахед".

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Оксана Житнюк
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войнапвовоздушные силыЮрий Игнат
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