Проверка военкоматов выявляет много злоупотреблений, откровенно гнусных, и правоохранители предоставят обществу все выявленные факты. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.
Президент рассказал, что выслушал доклады главы СБУ Василия Малюка и главы МВД Игоря Клименко о ходе проверок деятельности военкомов.
По его словам, проверка военкоматов выявляет множество "откровенно гнусных" злоупотреблений, информацию о которых общество обязательно получит.
"Вывод очевиден: в системе комплектования армии нужны люди, которые понимают, в чем ценность защиты Украины – ценность, а не цена", – сказал президент.
Он заявил, что в военкоматах должны работать люди, которые сами прошли войну, которые не потеряли достоинство и не потеряли Украину, даже если, к сожалению, "потеряли конечности".
Ранее сообщалось, что НАПК в течение трех месяцев планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.
- 24 июля в Киеве был задержан бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов, подозреваемый в незаконном обогащении на 188 млн грн.
- 26 июля сообщалось, что в трех регионах задержаны чиновники военкоматов во время расследования коррупции.
- По словам заместителя министра обороны Павлюка, предварительно 11 человек имеют признаки незаконного обогащения.
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