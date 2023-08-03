Проверка военкоматов выявляет много злоупотреблений, откровенно гнусных, и правоохранители предоставят обществу все выявленные факты. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Президент рассказал, что выслушал доклады главы СБУ Василия Малюка и главы МВД Игоря Клименко о ходе проверок деятельности военкомов.

По его словам, проверка военкоматов выявляет множество "откровенно гнусных" злоупотреблений, информацию о которых общество обязательно получит.

"Вывод очевиден: в системе комплектования армии нужны люди, которые понимают, в чем ценность защиты Украины – ценность, а не цена", – сказал президент.

Он заявил, что в военкоматах должны работать люди, которые сами прошли войну, которые не потеряли достоинство и не потеряли Украину, даже если, к сожалению, "потеряли конечности".

Ранее сообщалось, что НАПК в течение трех месяцев планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

24 июля в Киеве был задержан бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов, подозреваемый в незаконном обогащении на 188 млн грн.

26 июля сообщалось, что в трех регионах задержаны чиновники военкоматов во время расследования коррупции.

По словам заместителя министра обороны Павлюка, предварительно 11 человек имеют признаки незаконного обогащения.

Читайте также: На западе Украины чиновники военкоматов организовали схемы для уклонистов: фото и детали

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.