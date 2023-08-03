На западе Украины чиновники военкоматов организовали схемы для уклонистов: фото и детали

дополнено

Служба безопасности Украины заявила о ликвидации двух схем для уклонистов, организованных должностными лицами военкоматов. Как утверждает СБУ, два канала нелегального выезда за пределы Украины граждан призывного возраста организовали действующий и бывший чиновники военкоматов из двух приграничных регионов. О еще одной схеме в Хмельницкой области сообщил Офис генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За деньги они якобы предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и в обход контрольно-пропускных пунктов на границе.

Стоимость таких "услуг" составляла до $7500, но сумма зависела от выбранной "схемы" уклонения от призыва.

Так, по данным СБУ, в Ивано-Франковской области к тюремному заключению приговорен экс-руководитель отдела одного из местных военкоматов, который продавал уклонистам фальшивые справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Также осужденный оформил местной жительнице фиктивную инвалидность, чтобы вывезти ее мужа в ЕС в качестве сопровождающего.

В Черновицкой области сообщено о подозрении должностному лицу одного из военкоматов и двум его сообщникам. Они якобы разрабатывали для своих клиентов скрытые маршруты для незаконного пересечения границы через "зеленку".

Офис генпрокурора также сообщил, что в Хмельницкой области объявлено о подозрении должностному лицу областного ТЦК и СП.

По данным следствия, офицер за $2000 обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии во время принятия ими решения о непригодности военнообязанного к службе.

24 июля в Киеве был задержан бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов, подозреваемый в незаконном обогащении на 188 млн грн.

В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

26 июля сообщалось, что в трех регионах задержаны чиновники военкоматов во время расследования коррупции.

По словам заместителя министра обороны Павлюка, предварительно 11 человек имеют признаки незаконного обогащения.

Читайте также: Военные и ВВК. Появились первые результаты проверок

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.