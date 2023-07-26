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В трех областях задержаны чиновники военкоматов в ходе расследования коррупции – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 17:49
В трех областях задержаны чиновники военкоматов в ходе расследования коррупции – фото - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сотрудники полиции в трех областях провели задержания чиновников военкоматов (территориальных центров комплектования и социальной поддержки) в рамках расследования организации коррупционных схем уклонения от призыва. Об этом сообщает Национальная полиция.

Как отмечается, чиновники военкоматов задержаны в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

По данным полиции, суммы взяток, получаемые фигурантами, колебались от 9000 грн до $1500.

На Волыни правоохранители инкриминируют заместителю начальника одного из районных военкоматов то, что он якобы потребовал у призывника $1000.

Чиновник одного из районных военкоматов в Днепропетровской области, по данным следствия, якобы получил $1000 и 12 000 грн за то, что пообещал оттянуть время призыва на максимально возможный срок.

В Черновицкой области полицейские заявили о разоблачении двух военнослужащих на систематическом вымогательстве взяток за подготовку фиктивных документов для военнообязанных о непригодности к военной службе.

"Задержан фигурант во время очередного транша неправомерной выгоды – 9 000 грн", –говорится в сообщении.

В трех областях задержаны чиновники военкоматов в ходе расследования коррупции – фото

В трех областях задержаны чиновники военкоматов в ходе расследования коррупции – фото

В трех областях задержаны чиновники военкоматов в ходе расследования коррупции – фото

В трех областях задержаны чиновники военкоматов в ходе расследования коррупции – фото
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Наталья Медведева
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