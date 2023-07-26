У трьох областях затримано чиновників військкоматів під час розслідування корупції – фото

Співробітники поліції у трьох областях провели затримання чиновників військкоматів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) у рамках розслідування організації корупційних схем ухилення від призову. Про це повідомляє Національна поліція.

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Як зазначається, чиновників військкоматів затримано у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях.

За даними поліції, суми хабарів, які отримують фігуранти, коливалися від 9000 грн до $1500.

На Волині правоохоронці інкримінують заступнику начальника одного з районних військкоматів те, що він нібито вимагав від призовника $1000.

Чиновник одного з районних військкоматів у Дніпропетровській області, за даними слідства, нібито отримав $1000 та 12 000 грн за те, що пообіцяв відтягнути час призову на максимально можливий термін.

У Чернівецькій області поліцейські заявили про викриття двох військовослужбовців на систематичному вимаганні хабарів за підготовку фіктивних документів для військовозобов'язаних про непридатність до військової служби.

"Затримано фігуранта під час чергового траншу неправомірної вигоди – 9 000 грн", – йдеться у повідомленні.

24 липня у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

Зеленський обіцяє результати комплексної перевірки військкоматів до кінця липня.

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