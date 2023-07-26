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Військкоми та ВЛК. З'явилися перші результати перевірок

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 15:22
Військкоми та ВЛК. З'явилися перші результати перевірок - Фото
Олександр Павлюк (Скриншот відео)

До Міністерства оборони надійшло понад 2300 звернень від людей щодо роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), більш відомих як військкомати. 102 керівників та заступників керівників ТЦК та СП уже перевіряють. Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

За інформацією Павлюка тривають перевірки ТЦК та СП, вживаються заходи щодо покращення їхньої роботи, відновлення справедливості, притягнення правопорушників до відповідальності.

Створені робочі групи Міноборони працюють у регіонах.

"Аналізується все – досвід служби, репутація, інформація у публічному просторі, звернення громадян, які надійшли на гарячу лінію та іншими каналами", – повідомив заступник міністра.

Він додав, що триває робота над пропозиціями змін нормативно-правових актів; у пріоритеті – цифровізація роботи центрів комплектування.

Павлюк повідомив, що Міноборони отримало понад 2300 звернень від громадян. 

"Теми охоплюють весь спектр питань, які можуть виникнути при взаємодії з ТЦК та СП — від корупційних проявів до якості організації роботи. Кожне звернення опрацьовується індивідуально", – повідомив він.

За інформацією заступника голови Міноборони, триває робота з боку правоохоронних органів щодо перевірки керівного складу військкоматів.

"НАЗК сформовано базу, до якої увійшли всі керівники та заступники керівників ТЦК, яких слід перевірити. По 102 особам вже розпочато моніторинг способу життя", – розповів Павлюк.

Він додав, що Держбюро розслідувань з початку війни розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та СП, військово-лікарських комісій.

"Повідомлено про підозру 21 людині. Вісім обвинувальних актів щодо 16 осіб направлено до суду", – заявив заступник міністра оборони.

  • 24 липня у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.
  • Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.
  • Зеленський обіцяє результати комплексної перевірки військкоматів до кінця липня.

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Наталія Медведєва
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