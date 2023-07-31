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Проверка ТЦК: предварительно есть признаки незаконного обогащения 11 человек – Павлюк

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 20:37
Проверка ТЦК: предварительно есть признаки незаконного обогащения 11 человек – Павлюк - Фото
Александр Павлюк (скриншот из видео)

По текущим результатам проверок территориальных центров комплектования и соцподдержки можно говорить о выявлении признаков незаконного обогащения 11 человек. Об этом в эфире телемарафона сказал замминистра обороны Александр Павлюк.

Он отметил, что прошел уже месяц с начала работы по проверке по всей стране ТЦК и СП на предмет коррупции. Одна из составляющих данной проверки – это работа правоохранительных органов, непосредственно занимающихся мониторингом образа жизни сотрудников бывших военкоматов.

"Пока что можно сделать только предварительные выводы. 11 человек имеют определенные признаки незаконного обогащения, но это предварительно. С этим нужно очень осторожно, потому что это все можно озвучивать после того, как будет детально проведена проверка, и тогда уже будет видно – да или нет", – сказал Павлюк.

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Он подчеркнул, что в настоящее время правоохранители продолжают работать, и окончательные результаты прогнозируются через "месяц, два, а возможно три".

"Мы не можем допустить нарушения законодательства, не можем безосновательно обвинять людей в том, чего они не совершали", – сказал Павлюк.

  • 24 июля в Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн.
  • В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.
  • Зеленский обещал результаты комплексной проверки военкоматов до конца июля.
  • 26 июля сообщалось, что в трех областях задержаны чиновники военкоматов во время расследования коррупции.

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Оксана Житнюк
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