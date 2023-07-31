Проверка ТЦК: предварительно есть признаки незаконного обогащения 11 человек – Павлюк

По текущим результатам проверок территориальных центров комплектования и соцподдержки можно говорить о выявлении признаков незаконного обогащения 11 человек. Об этом в эфире телемарафона сказал замминистра обороны Александр Павлюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что прошел уже месяц с начала работы по проверке по всей стране ТЦК и СП на предмет коррупции. Одна из составляющих данной проверки – это работа правоохранительных органов, непосредственно занимающихся мониторингом образа жизни сотрудников бывших военкоматов.

"Пока что можно сделать только предварительные выводы. 11 человек имеют определенные признаки незаконного обогащения, но это предварительно. С этим нужно очень осторожно, потому что это все можно озвучивать после того, как будет детально проведена проверка, и тогда уже будет видно – да или нет", – сказал Павлюк.

Читайте также: Мобилизация. Зеленский: Завершаем проверку военкоматов, на особом контроле – 11 областей

Он подчеркнул, что в настоящее время правоохранители продолжают работать, и окончательные результаты прогнозируются через "месяц, два, а возможно три".

"Мы не можем допустить нарушения законодательства, не можем безосновательно обвинять людей в том, чего они не совершали", – сказал Павлюк.

24 июля в Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн.

В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

Зеленский обещал результаты комплексной проверки военкоматов до конца июля.

26 июля сообщалось, что в трех областях задержаны чиновники военкоматов во время расследования коррупции.

Читайте также: Военные и ВЛК. Появились первые результаты проверок

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.