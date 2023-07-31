Перевірка ТЦК: попередньо є ознаки незаконного збагачення 11 осіб – Павлюк

За поточними результатами перевірок територіальних центрів комплектування і соцпідтримки можна попередньо говорити про виявлення ознак незаконного збагачення 11 осіб. Про це в ефірі телемарафону сказав заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

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Він зазначив, що минув вже місяць від початку роботи з перевірки по всій країні ТЦК і СП на предмет корупції. Одна зі складових даної перевірки – це робота правоохоронних органів, які безпосередньо займаються моніторингом способу життя працівників колишніх військкоматів.

"Поки що можна зробити тільки попередні висновки. 11 людей мають певні ознаки щодо незаконного збагачення, але це попередньо. З цим треба дуже обережно, тому що це все можна озвучувати після того, як буде детально проведена перевірка, і тоді вже буде видно – так чи ні", – сказав Павлюк.

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Він наголосив, що наразі правоохоронці продовжують працювати, і остаточні результати прогнозуються за "місяць, два, а можливо три".

"Ми не можемо допустити порушення законодавства, не можемо безпідставно звинувачувати людей в тому, що вони не скоювали", – сказав Павлюк.

24 липня у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

Зеленський обіцяв результати комплексної перевірки військкоматів до кінця липня.

26 липня повідомлялось, що у трьох регіонах затримано чиновників військкоматів під час розслідування корупції.

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