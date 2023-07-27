Мобілізація. Зеленський: Завершуємо перевірку військкоматів, на особливому контролі – 11 областей
27.07.2023, 10:23
Володимир Зеленський (Фото: EPA)
Президент Володимир Зеленський заявив, що перевірка територіальних центрів комплектування (військкоматів) добігає кінця. Про це він написав у Telegram за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача у Дніпрі.
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За його словами, по всій країні завершується всеосяжна перевірка військкоматів.
Він зазначив, що на "особливому контролі" — 11 областей.
Про які саме регіони йдеться, глава держави не уточнив.
26 липня співробітники поліції у трьох областях провели затримання чиновників військкоматів у межах розслідування організації корупційних схем ухилення від призову.
- 24 липня у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.
- Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.
- Зеленський обіцяє результати комплексної перевірки військкоматів до кінця липня.
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