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Мобилизация. Зеленский: Завершаем проверку военкоматов, на особом контроле — 11 областей

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 10:23
Мобилизация. Зеленский: Завершаем проверку военкоматов, на особом контроле — 11 областей - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что проверка территориальных центров комплектования (военкоматов) подходит к концу. Об этом он написал в Telegram по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего в Днепре.

По его словам, по всей стране завершается всеобъемлющая проверка военкоматов.
Он отметил, что на "особом контроле" — 11 областей.
О каких именно регионах идет речь, глава государства не уточнил.
26 июля сотрудники полиции в трех областях провели задержания чиновников военкоматов в рамках расследования организации коррупционных схем уклонения от призыва.
  • 24 июля в Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн.
  • В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военкомов в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.
  • Зеленский обещает результаты комплексной проверки военкоматов до конца июля.

Читайте также: Военкомы и ВВК. Появились первые результаты проверок

Дмитрий Гриниченко
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