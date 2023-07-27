Мобилизация. Зеленский: Завершаем проверку военкоматов, на особом контроле — 11 областей

Президент Владимир Зеленский заявил, что проверка территориальных центров комплектования (военкоматов) подходит к концу. Об этом он написал в Telegram по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего в Днепре.

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По его словам, по всей стране завершается всеобъемлющая проверка военкоматов.

Он отметил, что на "особом контроле" — 11 областей.

О каких именно регионах идет речь, глава государства не уточнил.

26 июля сотрудники полиции в трех областях провели задержания чиновников военкоматов в рамках расследования организации коррупционных схем уклонения от призыва.

24 июля в Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн.

В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военкомов в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

Зеленский обещает результаты комплексной проверки военкоматов до конца июля.

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