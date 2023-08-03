На заході України посадовці військкоматів організували схеми для ухилянтів: фото і деталі

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Служба безпеки України заявила про ліквідацію двох схем для ухилянтів, які організували посадовці військкоматів. Як стверджує СБУ, два канали нелегального виїзду за межі України громадян призовного віку організували чинний та колишній посадовці військкоматів з двох прикордонних регіонів. Про ще одну схему в Хмельницькій області повідомив Офіс генпрокурора.

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За гроші вони нібито пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та в обхід контрольно-пропускних пунктів на кордоні.

Вартість таких "послуг" становила до $7500, але сума залежала від обраної "схеми" ухилення від призову.

Так, за даними СБУ, в Івано-Франківській області до тюремного ув’язнення засуджено екскерівника відділу одного з місцевих військкоматів, який продавав ухилянтам фальшиві довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Також засуджений оформив місцевій жительці фіктивну інвалідність, щоб вивезти її чоловіка до ЄС як супроводжувального.

У Чернівецькій області повідомлено про підозру посадовцю одного з військкоматів і двом його спільникам. Вони нібито розробляли для своїх клієнтів приховані маршрути для незаконного перетину кордону через "зеленку".

Офіс генпрокурора також повідомив, що у Хмельницькій області оголошено про підозру посадовцю обласного ТЦК і СП.

За даними слідства, офіцер за $2000 обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії під час прийняття ними рішення про непридатність військовозобов’язаного до служби.

24 липня у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

26 липня повідомлялось, що у трьох регіонах затримано чиновників військкоматів під час розслідування корупції.

За словами заступника міністра оборони Павлюка, попередньо 11 осіб мають ознаки незаконного збагачення.

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