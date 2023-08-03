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У військкоматах мають працювати люди, які самі бачили війну – Зеленський видео

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 21:53
Володимир Зеленський (Фото - скриншот із відео)
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Перевірка військкоматів виявляє багато зловживань, відверто огидних, і правоохоронці нададуть суспільству всі виявлені факти. Про це сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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Президент розповів, що вислухав доповіді голови СБУ Василя Малюка та голови МВС Ігоря Клименка про перебіг перевірок діяльності військкомів.

За його словами, перевірка військкоматів виявляє безліч "відверто огидних" зловживань, інформацію про які суспільство обов'язково отримає.

"Висновок очевидний: у системі комплектування армії потрібні люди, які розуміють, у чому цінність захисту України – цінність, а не ціна", – сказав президент.

Він заявив, що у військкоматах мають працювати люди, які самі пройшли війну, які не втратили гідність та не втратили Україну, навіть якщо, на жаль, "втратили кінцівки".

Раніше повідомлялося, що НАЗК протягом трьох місяців планує перевірити спосіб життя всіх військовослужбовців в Україні, а також їхніх родичів, водіїв і навіть коханок.

  • 24 липня у Києві було затримано колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.
  • 26 липня повідомлялося, що у трьох регіонах затримано чиновників військкоматів під час розслідування корупції.
  • За словами заступника міністра оборони Павлюка, попередньо 11 осіб мають ознаки незаконного збагачення.

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Сергій Бережний
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