Повітряні сили прогнозують, що в опалювальний сезон РФ зосередиться на атаках дронами

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прогнозує, що під час майбутнього опалювального сезону Росія зосередиться на атаках української території дронами, а не ракетами. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Він наголосив, що минулого року Росія мала великий запас далекобійних високоточних ракет і атакувала об’єкти енергетики переважно "Калібрами", Х-101, Х-555.

"Вони цей стратегічний запас використали восени і взимку <…> Тому, мабуть, варто очікувати більше на атаки дронів, ніж на атаки ракет, тому що такого запасу, як минулого року, у них немає", – сказав Ігнат.

Відповідаючи на запитання, яку максимальну кількість дронів Росія може одночасно запустити по Україні, речник Повітряних сил зазначив, що цієї ночі РФ запустила один дрон – і українська ППО його збила. У новорічну ніч окупанти запустили 44 дрони.

"Тому скільки буде, стільки і будуть запускати. Якщо матимуть можливість і зможуть запускати більше, то будуть запускати більше. Ви бачите, що змінюються напрямки запусків <…> Тому все залежить від того, яке буде виробництво", – сказав Ігнат.

Він додав, що мова йде не лише про "шахеди", а й про "Ланцети". Також Ігнат прогнозує, що "шахеди" можуть почати збирати на території РФ.

21 липня представник ГУР Юсов повідомив, що в РФ продовжують виробляти ракети, але це вже зовсім не ті обсяги, що були раніше, і наразі РФ не здатна компенсувати вже витрачений ракетний потенціал.

У відеозверненні 3 серпня Зеленський повідомив, що за час великої війни Росія запустила по Україні 1961 "шахед".

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