Повітряні сили: Вночі Росія атакувала "шахедами" одразу з трьох напрямків – карта
Особливістю нічної російської атаки "шахедами" було те, що окупанти запускали дрони одразу з трьох різних напрямків, тоді як зазвичай це один або два напрямки. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Нічна атака, її особливість була в тому, що пуски "шахедів" були одразу з трьох напрямків. Зазвичай ворог використовує один або два напрямки", – сказав Ігнат.
Він наголосив, що переважно РФ запускає дрони з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Також часто безпілотники запускаються з Брянської області, з летовища Сєща.
Цієї ночі, за словами Ігната, окупанти здійснювали пуски з Курської області, з полігона Чауда в тимчасово окупованому Криму і з Приморсько-Ахтарська.
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