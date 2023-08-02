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Повітряні сили: Вночі Росія атакувала "шахедами" одразу з трьох напрямків – карта

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 16:32
Повітряні сили: Вночі Росія атакувала
Юрій Ігнат (Скриншот відео)

Особливістю нічної російської атаки "шахедами" було те, що окупанти запускали дрони одразу з трьох різних напрямків, тоді як зазвичай це один або два напрямки. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Нічна атака, її особливість була в тому, що пуски "шахедів" були одразу з трьох напрямків. Зазвичай ворог використовує один або два напрямки", – сказав Ігнат.

Він наголосив, що переважно РФ запускає дрони з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Також часто безпілотники запускаються з Брянської області, з летовища Сєща.

Цієї ночі, за словами Ігната, окупанти здійснювали пуски з Курської області, з полігона Чауда в тимчасово окупованому Криму і з Приморсько-Ахтарська.

Повітряні сили: Вночі Росія атакувала "шахедами" одразу з трьох напрямків – карта

  • У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Окрім Києва, росіяни атакували Ізмаїл на півдні Одеської області.
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Оксана Житнюк
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