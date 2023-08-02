Нічний удар "шахедами" по Києву: ДСНС показали пошкоджену адмінбудівлю – фото

Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва показала фотографії адміністративної будівлі у Солом'янському районі столиці, яка постраждала під час нічного нальоту дронів-камікадзе.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як повідомили у ДСНС, пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 до 11 поверху.

Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, за їхніми даними, пожежі через уламки не було, постраждалих теж немає.

У ніч на 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Крім Києва, за попередніми даними, атакували Ізмаїл на півдні Одеської області.

Повідомлення про пошкодження будівлі у Солом'янському районі Києва надійшло близько 3:10 ночі.

Внаслідок атаки на Київщині сталися пожежі, є пошкодження.

26 липня 2023 року президент Зеленський заявив, що Україна отримала посилення системи ППО – його спрямують "туди, де зараз найбільше потрібно".

У Кривому Розі зняли відео удару "Іскандера" по житловому будинку: "оператора" знайшли та передали його СБУ.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.