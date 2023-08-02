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Нічний удар "шахедами" по Києву: ДСНС показали пошкоджену адмінбудівлю – фото

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 08:24
Нічний удар
Фото - Головне управління ДСНС України у м. Києві

Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва показала фотографії адміністративної будівлі у Солом'янському районі столиці, яка постраждала під час нічного нальоту дронів-камікадзе.

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Як повідомили у ДСНС, пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 до 11 поверху.

Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, за їхніми даними, пожежі через уламки не було, постраждалих теж немає.

Фото – Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото – Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото – Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото – Головне управління ДСНС України у м.Києві

У ніч на 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Крім Києва, за попередніми даними, атакували Ізмаїл на півдні Одеської області.

Повідомлення про пошкодження будівлі у Солом'янському районі Києва надійшло близько 3:10 ночі.

Внаслідок атаки на Київщині сталися пожежі, є пошкодження.

Сергій Бережний
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