Ночной удар "шахедами" по Киеву: ГСЧС показали поврежденное админздание – фото

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киева показала фотографии административного здания в Соломенском районе столицы, которое пострадало во время ночного налета дронов-камикадзе.

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Кас сообщили в ГСЧС, поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж.

Спасатели обследовали поврежденное здание, по их данным, пожара из-за попадания обломков не было, пострадавших тоже нет.

В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, по предварительным данным, был атакован Измаил на юге Одесской области.

Сообщение о повреждении здания в Соломенском районе Киева поступило около 3:10 ночи.

В результате атаки в Киевской области произошли пожары, есть повреждения.

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