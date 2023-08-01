Снял видео удара Искандера по жилому дому в Кривом Роге. "Оператора" нашли, сообщили в СБУ

Полиция нашла человека, который снял на мобильный телефон видео с прилетом баллистической ракеты "Искандер" в многоэтажку в Кривом Роге, и затем сразу выложил ролик в интернете. Информация о нарушителе правил военного времени передана в Службу безопасности Украины, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Нарушителя идентифицировали специалисты криминального анализа и полиции Днепропетровской области.

Министр напомнил, что видео прилета "практически сразу" появилось в местном паблике, откуда в считанные минуты распространилось в российских Telegram-каналах.

"Собранные материалы переданы в СБУ для принятия решения", – добавил глава МВД.

Список, что запрещено делать во время воздушных атак противника. Увидев, куда был прилет, россияне могут оперативно скорректировать следующий удар.

Днем 31 июля 2023 года российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу. Шесть человек погибли и 75 ранены.

Десятки "Калибров" и единицы "Кинжалов": в ГУР рассказали о темпах производства ракет в РФ.

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