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Снял видео удара Искандера по жилому дому в Кривом Роге. "Оператора" нашли, сообщили в СБУ

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 14:50
Снял видео удара Искандера по жилому дому в Кривом Роге.
Фото: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Полиция нашла человека, который снял на мобильный телефон видео с прилетом баллистической ракеты "Искандер" в многоэтажку в Кривом Роге, и затем сразу выложил ролик в интернете. Информация о нарушителе правил военного времени передана в Службу безопасности Украины, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Нарушителя идентифицировали специалисты криминального анализа и полиции Днепропетровской области.

Министр напомнил, что видео прилета "практически сразу" появилось в местном паблике, откуда в считанные минуты распространилось в российских Telegram-каналах.

"Собранные материалы переданы в СБУ для принятия решения", – добавил глава МВД.

Список, что запрещено делать во время воздушных атак противника. Увидев, куда был прилет, россияне могут оперативно скорректировать следующий удар.

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Євген Пилипенко
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