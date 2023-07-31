В Кривом Роге прозвучали громкие взрывы. ВСУ предупредили об угрозе баллистических ракет

В Кривом Роге с утра 31 июля прозвучали взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

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По его словам, в городе прозвучали взрывы.

Он призвал ничего не снимать и не публиковать в сети.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистических ракет в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Других подробностей от властей пока нет.

Около 12 часов ночи 31 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили.

Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.

Президент Зеленский обнародовал видео последствий российского теракта. По его словам, Украина сделает все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор.

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