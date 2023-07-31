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В Кривом Роге прозвучали громкие взрывы. ВСУ предупредили об угрозе баллистических ракет

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 09:14
В Кривом Роге прозвучали громкие взрывы. ВСУ предупредили об угрозе баллистических ракет - Фото
Александр Вилкул (Фото: Александр Вилкул/Facebook)

В Кривом Роге с утра 31 июля прозвучали взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

По его словам, в городе прозвучали взрывы. 

Он призвал ничего не снимать и не публиковать в сети. 

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистических ракет в Днепропетровской и Кировоградской областях. 

Других подробностей от властей пока нет.

  • Около 12 часов ночи 31 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили.
  • Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.
  • Президент Зеленский обнародовал видео последствий российского теракта. По его словам, Украина сделает все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор.

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Дмитрий Гриниченко
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