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СБУ: Дельцы из Полтавской области поставляли в Россию детали к ЗРК С-300

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 15:00
СБУ: Дельцы из Полтавской области поставляли в Россию детали к ЗРК С-300 - Фото
СБУ (Фото: пресс-служба СБУ)

В Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух мужчин, которые, по данным правоохранителей, поставляли в Россию спецоборудование для производства зенитно-ракетных комплексов С-300 – тех, из которых оккупанты бьют ракетами по прифронтовым городам. Об этом сообщили в СБУ.

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"К организации сделки имеет отношение руководитель местного предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, имеющий подконтрольный бизнес на территории РФ", – отметили в ведомстве.

Как рассказали в СБУ, фигуранты наладили механизм скрытой переправки продукции, которая также используется предприятиями военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Правоохранители сообщили, что среди "заказчиков" товара были представители Курского электроаппаратного завода, куда отправляли инструментарий для производства энергозащитных систем на объектах военно-морского флота России.

"Также дельцы контактировали с московским предприятием "НПП Торий", которое производит комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400", – заявили в СБУ.

В результате комплексных мероприятий сотрудники Службы предотвратили вывоз в РФ более 100 единиц новой партии товара.

По данным следствия, для реализации сделки дельцы сначала отправляли продукцию своим подельникам в одну из стран Южного Кавказа, а оттуда "посылки" переправляли в адрес подконтрольной коммерческой структуры в России.

Правоохранители провели обыски в производственных и офисных помещениях фигурантов, во время которых нашли:

  • документы с доказательствами преступных действий;
  • печати подконтрольных фигурантам российских компаний, занимавшихся реализацией продукции на территории РФ;
  • боевые припасы к автомату Калашникова.

В СБУ добавили, что в настоящее время обоим мужчинам объявили подозрение по статье о коллаборационной деятельности, а директору предприятия еще дополнительно по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

  • В апреле 2023 года Служба безопасности разоблачила главу Полтавского райсуда, которая, по данным правоохранителей, работала на ФСБ России и сливала данные о защитниках Мариуполя.
  • 10 мая СБУ опубликовала аудиозаписи разговоров главы суда в Полтаве с сотрудником ФСБ РФ, что, по мнению следствия, является доказательствами ее сотрудничества с врагом.

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Олег Васькив
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