UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Судья Полтавского суда сливала ФСБ РФ информацию о защитниках Украины — аудио разговоров видео

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 12:42
Фото: СБУ
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
Российский делегат выхватил у украинского нардепа флаг Украины. Тот ударил его – видео
Российский делегат выхватил у украинского нардепа флаг Украины. Тот ударил его – видео

Служба безопасности опубликовала аудиозаписи разговоров главы Полтавского районного суда с сотрудником ФСБ РФ, которые, по мнению следствия, являются доказательствами ее сотрудничества с врагом.

В СБУ сообщили, что судья была завербована ФСБ и "сливала" оккупантам информацию об украинских защитниках на юге Украины.

Кроме того, она рекомендовала своему российскому куратору "кандидатуры" гауляйтера Бердянска и руководителей одной из захваченных местных больниц, рассказали в спецслужбе.

По материалам Службы безопасности, Высший совет правосудия принял решение об отстранении фигурантки от занимаемой должности. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

  • Судью задержали в апреле. По данным следствия, она сотрудничала с оккупантами с начала полномасштабного вторжения, когда работала судьей в Бердянске. Позже переехала на подконтрольную правительству территорию и устроилась на работу в Полтавский райсуд.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбусудьяфсб рфбердянск
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 