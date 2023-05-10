Служба безопасности опубликовала аудиозаписи разговоров главы Полтавского районного суда с сотрудником ФСБ РФ, которые, по мнению следствия, являются доказательствами ее сотрудничества с врагом.

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В СБУ сообщили, что судья была завербована ФСБ и "сливала" оккупантам информацию об украинских защитниках на юге Украины.

Кроме того, она рекомендовала своему российскому куратору "кандидатуры" гауляйтера Бердянска и руководителей одной из захваченных местных больниц, рассказали в спецслужбе.

По материалам Службы безопасности, Высший совет правосудия принял решение об отстранении фигурантки от занимаемой должности. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Судью задержали в апреле. По данным следствия, она сотрудничала с оккупантами с начала полномасштабного вторжения, когда работала судьей в Бердянске. Позже переехала на подконтрольную правительству территорию и устроилась на работу в Полтавский райсуд.

Вадим Ребрина

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