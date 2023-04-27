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СБУ: Глава Полтавского райсуда работала на ФСБ и сливала данные о защитниках Мариуполя

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27.04.2023, 17:15
СБУ: Глава Полтавского райсуда работала на ФСБ и сливала данные о защитниках Мариуполя - Фото
СБУ разоблачила судью на госизмене (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила главу Полтавского районного суда, которая, по информации правоохранителей, работала на ФСБ России и сливала оккупантам данные о защитниках Мариуполя.

В украинской Службе безопасности заявили, что в начале полномасштабного вторжения фигурантка по собственной инициативе вышла на ФСБ, пренебрегая присягой на верность народу Украины.

Правоохранители указывают, что женщина находилась в Бердянске, где работала судьей в горрайонном суде, а после захвата города добровольно осталась на временно оккупированной части Запорожской области.

"Там она познакомилась с представителем ФСБ и согласилась на негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора", – рассказали в СБУ.

В Службе безопасности установили, что в конце марта 2022 года фигурантка передала захватчикам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов" из Мариуполя в район Мангуша.

По данным СБУ, также женщина призвала других работников суда поддержать армию РФ и сотрудничать, а если слышала возражения – "сдавала" людей в российские карательные органы.

Однако летом 2022 года она выехала на подконтрольную Украине территорию, где впоследствии устроилась в Полтавский райсуд.

Украинские правоохранители сообщили судье о подозрении по статье о государственной измене в условиях военного положения.

Сейчас решается вопрос об отстранении ее от должности и избрании меры пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются.

  • 24 апреля 2023 года СБУ заявила о задержании в Черкасской области агентки ФСБ, которая собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны, а также пыталась устроиться на работу в местный орган самоуправления для разведывательно-подрывной деятельности.

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Олег Васьків
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