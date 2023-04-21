Предателя из Днепропетровской области приговорили к 15 годам за слив позиций ВСУ

15 лет заключения с конфискацией имущества получил житель Днепропетровской области, который передавал данные о позициях ВСУ сыну-военнослужащему армии России. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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По данным следствия, злоумышленником является житель Марганца. Мужчина в марте 2022 года вышел на свободу из исправительной колонии, где отбывал наказание за причинение тяжких телесных повреждений.

После этого он начал скрыто собирать информацию о местах базирования и перемещения сил обороны на территории Днепропетровской области. В первую очередь пытался выявить позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300.

Как отметили правоохранители, полученные сведения через один из мессенджеров он передавал своему сыну, воевавшему в составе российских оккупационных войск и принимавшему участие в обстрелах населенных пунктов на Изюмском направлении.

Именно по его наводке солдаты армии РФ пытались ударить по Днепропетровской области в начале лета 2022 года. Впрочем, украинские силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты.

Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали злоумышленника во время контрдиверсионных операций.

"На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Его приговорили к 15 годам лишения свободы", – констатировали в Службе безопасности.

В Офисе генпрокурора добавили, что мужчина еще имеет три года неотбытого наказания за нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, поэтому проведет за решеткой не 15, а 18 лет.

18 апреля 2023 года СБУ в Винницкой области задержала 30-летнюю дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому ранее также было сообщено о подозрении.

19 апреля СБУ задержала в Киеве местного жителя, помогавшего России распространять фейки об общественно-политической обстановке в украинской столице.

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Олег Васьків

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