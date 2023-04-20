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СБУ: Прошлогодний обстрел аэродрома "Канатово" случился из-за самовольных действий военных

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 17:00
СБУ: Прошлогодний обстрел аэродрома
Служба безопасности Украины (Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины проводит расследование обстоятельств массированного ракетного обстрела аэродрома "Канатово" под Кропивницким 23 июля 2022, который, по данным правоохранителей, был спровоцирован самовольными действиями отдельных военных. Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, украинские военнослужащие решили провести так называемую "спецоперацию" по завладению самолетом воздушно-космических сил РФ, пилот которых как будто бы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

Правоохранители отмечают, что эта "операция" проводилась, несмотря на замечания СБУ и без согласования с соответствующими государственными органами.

Следовательно, из-за самовольных действий отдельных военных враг получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов, утверждают в Службе безопасности.

Соответствующие данные якобы позволили оккупантам осуществить обстрел аэродрома "Канатово". В результате вражеской атаки погиб командир воинской части, а 17 защитников – получили ранения.

Также были полностью уничтожены два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса, другая техника и здания – серьезно повреждены.

"Так что действия отдельных военнослужащих, которые привели к тяжелым последствиям, гибели и ранению украинских защитников и навредили обороноспособности страны, требуют соответствующей правовой оценки", – подчеркнули в СБУ.

Правоохранители начали уголовное производство по статьям о государственной измене и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Фигурантам грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Издание Украинская правда обнародовало материал, где разобрало действия военнослужащих ВСУ и дело, которое открыла СБУ.

  • 23 июля 2022 года россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому. Враг нанес удар восемью "Калибрами" с Черного моря и пятью Х-22 из стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Оккупанты атаковали военный аэродром "Канатово" и один объект Укрзалізниці. В результате обстрела было много погибших и раненых.

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Олег Васьків
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