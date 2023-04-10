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СБУ задержала украинского военнослужащего. Утверждает, что он работал на Россию – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 15:28
Видео: СБУ
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Служба безопасности Украины заявляет, что задержала украинского срочника, который якобы разведывал склады украинских Вооруженных Сил и пытался обнаружить позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS в Одесской области.

Правоохранители утверждают, что российские оккупанты завербовали его после начала полномасштабной войны и прозвали "Крымчанином".

По данным следствия, задержанный собирал информацию об обороне Одесской области. В частности, скрыто фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей региона.

Кроме того, он якобы пытался определить позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Эти данные "Крымчанин" должен был передать российскому "куратору" через анонимный мессенджер, однако, утверждает СБУ, его своевременно разоблачили якобы во время выполнения разведывательной задачи.

Задержанному сообщили о подозрении в госизмене, следствие продолжается.

  • 10 апреля 2023 года СБУ заявила, что задержала мужчину, собиравшего разведданные об обороне Южноукраинской АЭС.

Читайте также: Экс-глава СБУ в Крыму работал на ФСБ под псевдонимом Котигорошко – Служба безопасности

Мілана Головань
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