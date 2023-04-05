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Экс-глава СБУ в Крыму работал на ФСБ под псевдонимом "Котигорошко" – Служба безопасности видео

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 11:00
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Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований обнародовали новые доказательства сотрудничества с ФСБ РФ экс-начальника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, задержанного Службой ранее. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ и ГБР опубликовали перехват разговоров Кулинича и его куратора – бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

Как отмечается, эти разговоры входят в материалы уголовного производства, которое завершило ГБР. После того как обвиняемый ознакомится с делом, они будут переданы в суд.

Кулинича задержали в июле 2022 года, ему было объявлено подозрение в госизмене, создании преступной организации, самовольном уходе с места службы в условиях военного положения, завладении оружием и его незаконном хранении.

Среди прочего было установлено, что Кулинич сотрудничал с ФСБ РФ и получил оперативный псевдоним "Котигорошко".

По данным СБУ, деятельность Кулинича курировал так называемый "политический офис" в Москве, который организовали по заданию ФСБ РФ экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации президента Андрей Клюев.

Установлено, что Сивкович через доверенных лиц контролирует в Украине ряд фирм и предприятий, которые используются для прикрытия деятельности членов преступной организации, а также финансирования способствующих им лиц.

Экс-глава СБУ в Крыму работал на ФСБ под псевдонимом "Котигорошко" – Служба безопасности

Сообщается, что Кулинич выполнял указания кураторов для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажа, расстановки "своих людей" в разные государственные и правоохранительные органы, подстрекательства граждан к госизмене.

В ГБР заявили, что Кулинич заранее знал о планах России напасть на Украину с временно оккупированной территории Крыма, но умышленно скрыл эту сверхважную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию на этот счет в ЦУ СБУ.

В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки уведомить руководство СБУ и общество о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер по защите суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ.

Кроме этого, чиновник сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев. На одной из квартир, где жил Кулинич, следователи обнаружили тайник с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР.

  • 16 июля 2022 года был задержан бывший начальник управления СБУ в Крыму Олег Кулинич.
  • Следствие считает, что он передавал российским спецслужбам разведданные и участвовал в преступной группировке, которая действовала против интересов Украины.
  • При операции по задержанию экс-главы Крымского управления СБУ украинские спецслужбы проникли в ряды ФСБ РФ.

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Наталія Медведєва
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сбуВладимир СивковичОлег Кулинич
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