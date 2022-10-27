"Проникли в ряды ФСБ". И. о. главы СБУ рассказал о задержании начальника Крымского главка

При операции по задержанию экс-главы Крымского управления СБУ украинские спецслужбы проникли в ряды ФСБ РФ. Об этом и. о. главы СБУ Василий Малюк рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

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Малюк называет Кулинича "кротом" и утверждает, что задерживал его лично.

"Была проведена беспрецедентная филигранная разработка и дальнейшая реализация, осуществлено агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ", – рассказал он.

Малюк утверждает, что СБУ добыла все файлы, где Кулинич "реально докладывал в Москву информацию, в частности секретную, о ситуации в нашей стране, в службе, как они пытались влиять на разные процессы".

И. о. главы СБУ не стал раскрывать других деталей, поскольку продолжается следствие.

16 июля был задержан бывший начальник управления СБУ в Крыму Олег Кулинич.

Следствие считает, что он передавал российским спецслужбам разведданные и участвовал в преступной группировке, которая действовала против интересов Украины.

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Марко Сировой

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