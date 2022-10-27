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Буданов непричастен к взрыву на Крымском мосту. РФ далека от реальности — и.о. главы СБУ

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27.10.2022, 10:41
Буданов непричастен к взрыву на Крымском мосту. РФ далека от реальности — и.о. главы СБУ - Фото
Василий Малюк (Фото: пресс-служба СБУ)

Россияне показали свой непрофессионализм в расследовании взрыва на Крымском мосту, а начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов непричастен к инциденту, в чем его обвинила Федеральная служба безопасности РФ. Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

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По его словам, псевдоследствие россиян насчет взрыва на Крымском мосту является абсолютно некомпетентным. 

"В своем "расследовании" они пришли к тому, что к подрыву моста причастен мой коллега Кирилл Буданов и ГУР в целом. Я вас уверяю, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности", — сказал Малюк. 

Он отметил, что на временно оккупированных территориях "постоянно что-то взрывается". 

"Понятно, что происходят некоторые процессы. А на Крымском мосту, наверное, не тем горючим заправили грузовой автомобиль и имеют то, что имеют", — сказал он. 

  • Утром 8 октября на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.
  • В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста, но потом подчеркнули, что комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.
  • Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прямо не комментировал взрыв на Крымском мосту, но подчеркнул, что на временно оккупированном украинском полуострове сегодня было "тепло". Позже глава государства отрицал причастность Украины к взрыву. 

Читайте также: Россия обвинила во взрыве на Крымском мосту ГУР Минобороны. "Чушь" — ответили там 

Дмитро Гриниченко
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война сбу разведка крымский мост Василий Малюк Кирилл Буданов
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