Буданов непричастен к взрыву на Крымском мосту. РФ далека от реальности — и.о. главы СБУ

Россияне показали свой непрофессионализм в расследовании взрыва на Крымском мосту, а начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов непричастен к инциденту, в чем его обвинила Федеральная служба безопасности РФ. Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

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По его словам, псевдоследствие россиян насчет взрыва на Крымском мосту является абсолютно некомпетентным.

"В своем "расследовании" они пришли к тому, что к подрыву моста причастен мой коллега Кирилл Буданов и ГУР в целом. Я вас уверяю, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности", — сказал Малюк.

Он отметил, что на временно оккупированных территориях "постоянно что-то взрывается".

"Понятно, что происходят некоторые процессы. А на Крымском мосту, наверное, не тем горючим заправили грузовой автомобиль и имеют то, что имеют", — сказал он.

Утром 8 октября на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.

В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста, но потом подчеркнули, что комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прямо не комментировал взрыв на Крымском мосту, но подчеркнул, что на временно оккупированном украинском полуострове сегодня было "тепло". Позже глава государства отрицал причастность Украины к взрыву.

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Дмитро Гриниченко

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