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СБУ задержала информатора, собиравшего разведданные об обороне Пивденноукраинской АЭС

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10.04.2023, 11:42
СБУ задержала информатора, собиравшего разведданные об обороне Пивденноукраинской АЭС - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности заявляет, что разоблачила еще одного информатора российской спецслужбы в ходе контрдиверсионных мер в Николаевской области. Он собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, которые охраняют Пивденноукраинскую атомную электростанцию.

Закрытые сведения были нужны оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам, пояснили в спецслужбе.

При выполнении задач информатор получал деньги от своих российских "кураторов". Задокументировано, что фигурант получил от агрессора на собственную банковскую карточку 2000 грн "аванса", сообщает СБУ.

Сотрудники ведомства задержали злоумышленника во время фотофиксации одного из объектов критической инфраструктуры. У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

СБУ задержала информатора, собиравшего разведданные об обороне Пивденноукраинской АЭС

По данным следствия, приспешником агрессора оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в феврале этого года.

В поле зрения врага он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из российских Telegram-каналов.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Вадим Ребрина
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сбу Пивденноукраинская АЭС
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