UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Выдавала себя за беженку. СБУ задержала дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 11:17
Выдавала себя за беженку. СБУ задержала дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки - Фото
Фото: СБУ

В Винницкой области Служба безопасности задержала 30-летнюю дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому ранее также было сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, после захвата Чернобаевки фигурантка одной из первых поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.

По протекции коллаборанта Турулева его дочь назначили главой "отдела", где она занималась введением образовательных "стандартов" РФ на территории захваченной громады.

Для этого заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях, сообщили в СБУ.

Кроме того, как считает следствие, подозреваемая организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора в оккупированной части Херсонской области.

По информации СБУ, после освобождения правобережной части Херсонской области женщина переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.

Ей сообщили о подозрении в пособничестве оккупационной администрации государства-агрессора и избрали меру пресечения – содержание под стражей. Фигурантке грозит до 12 лет заключения.

Читайте также: СБУ взяла "журналиста УССР". Пишет, что местный житель наводил ракеты на Одессу – фото

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу чернобаевка юрий турулев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 