Выдавала себя за беженку. СБУ задержала дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки

В Винницкой области Служба безопасности задержала 30-летнюю дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому ранее также было сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, после захвата Чернобаевки фигурантка одной из первых поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.

По протекции коллаборанта Турулева его дочь назначили главой "отдела", где она занималась введением образовательных "стандартов" РФ на территории захваченной громады.

Для этого заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях, сообщили в СБУ.

Кроме того, как считает следствие, подозреваемая организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора в оккупированной части Херсонской области.

По информации СБУ, после освобождения правобережной части Херсонской области женщина переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.

Ей сообщили о подозрении в пособничестве оккупационной администрации государства-агрессора и избрали меру пресечения – содержание под стражей. Фигурантке грозит до 12 лет заключения.

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Вадим Ребрина

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