В Черкасской области агент ФСБ РФ пыталась устроиться в местный орган власти – СБУ
СБУ заявляет о задержании агента ФСБ РФ в Черкасской области, которая собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны, а также пыталась устроиться на работу в местный орган самоуправления для разведывательно-подрывной деятельности.
Полученные сведения о ВСУ злоумышленница, по данным следствия, передавала агрессору через закрытый чат в мессенджере посредством координат и детального описания объектов.
Кроме того, фигурантка распространяла в запрещенной соцсети Вконтакте фейки о войне в Украине и оправдывала действия оккупантов, сообщили в СБУ.
Там рассказали, что впоследствии агент получила еще одну задачу – устроиться в местный орган самоуправления для разведывательно-подрывной деятельности в учреждении.
В случае получения должности она должна была собирать данные о техническом состоянии и функционировании объектов критической инфраструктуры региона.
"Впрочем, реализовать вражеский план ей так и не удалось. Сотрудники СБУ своевременно выявили злоумышленницу, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали", – говорится в сообщении.
По данным следствия, предательницей оказалась местная жительница, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года.
В случае успешного выполнения задач оккупанты обещали своей приспешнице высокое денежное вознаграждение.
Во время обыска по месту жительства фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с представителем ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.
В настоящее время злоумышленнице избрана мера пресечения – содержание под стражей.
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