В Черкасской области агент ФСБ РФ пыталась устроиться в местный орган власти – СБУ

СБУ заявляет о задержании агента ФСБ РФ в Черкасской области, которая собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны, а также пыталась устроиться на работу в местный орган самоуправления для разведывательно-подрывной деятельности.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Полученные сведения о ВСУ злоумышленница, по данным следствия, передавала агрессору через закрытый чат в мессенджере посредством координат и детального описания объектов.

Кроме того, фигурантка распространяла в запрещенной соцсети Вконтакте фейки о войне в Украине и оправдывала действия оккупантов, сообщили в СБУ.

Там рассказали, что впоследствии агент получила еще одну задачу – устроиться в местный орган самоуправления для разведывательно-подрывной деятельности в учреждении.

В случае получения должности она должна была собирать данные о техническом состоянии и функционировании объектов критической инфраструктуры региона.

"Впрочем, реализовать вражеский план ей так и не удалось. Сотрудники СБУ своевременно выявили злоумышленницу, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали", – говорится в сообщении.

По данным следствия, предательницей оказалась местная жительница, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года.

В случае успешного выполнения задач оккупанты обещали своей приспешнице высокое денежное вознаграждение.

Во время обыска по месту жительства фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с представителем ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.

В настоящее время злоумышленнице избрана мера пресечения – содержание под стражей.

20 апреля СБУ идентифицировала командира батальона Росгвардии, который считается причастным к массовым пыткам и убийствам на оккупированных территориях юга Украины.

21 апреля СБУ заявила о задержании адвоката, который якобы собирал для РФ данные об украинских HIMARS и картах минных полей возле Киева.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.