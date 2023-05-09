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На Запорожье агенты ФСБ готовили теракты против командования ВСУ — видео задержания видео

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 11:29
Фото: СБУ
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Контрразведчики Службы безопасности нейтрализовали в Запорожье агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты против командования ВСУ и спецназовцев СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из участников группы был бывший военный, а другим – личный водитель местного высокопоставленного чиновника, сообщили в СБУ.

На Запорожье агенты ФСБ готовили теракты против командования ВСУ — видео задержания

По данным следствия, злоумышленники занимались подготовкой терактов против командного состава Сил обороны и сотрудников СБУ, дислоцирующихся на территории региона и вовлеченных в выполнение боевых задач на южном фронте.

На Запорожье агенты ФСБ готовили теракты против командования ВСУ — видео задержания

Для этого российская агентура собирала "почасовую" информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения украинских защитников. Полученные сведения передавали ФСБ в виде электронных геолокаций, медиафайлов и текстовых сообщений через закрытый чат в Telegram.

На Запорожье агенты ФСБ готовили теракты против командования ВСУ — видео задержания

На Запорожье агенты ФСБ готовили теракты против командования ВСУ — видео задержания

На Запорожье агенты ФСБ готовили теракты против командования ВСУ — видео задержания

На Запорожье агенты ФСБ готовили теракты против командования ВСУ — видео задержания

На Запорожье агенты ФСБ готовили теракты против командования ВСУ — видео задержания

На Запорожье агенты ФСБ готовили теракты против командования ВСУ — видео задержания

По координатам вражеских агентов оккупанты планировали совершить прицельные удары крылатыми или баллистическими ракетами, сообщили в СБУ.

Кроме того, захватчики рассматривали вариант физической ликвидации украинских защитников посредством приведения в действие взрывчатки, которую планировали установить в районах базирования сил обороны.

Для подготовки терактов задержанные получили от своих "кураторов" из ФСБ $4 000 "аванса".

Однако контрразведчики СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили злоумышленников, задокументировали преступные действия и задержали во время выполнения вражеской задачи, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, руководителем агентурной группы страны-агрессора был житель Запорожья, бывший военный.

После начала полномасштабного вторжения он обратился к своему брату, проживающему в Санкт-Петербурге, с просьбой организовать ему "контакт" с российской спецслужбой.

Вскоре в личной переписке на него вышел кадровый сотрудник ФСБ, который поставил ему задание разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Для их выполнения предатель привлек своего знакомого, работавшего водителем у руководителя одной из районных администраций Запорожья. По указанию ФСБ водитель "в темную" использовал чиновника, совершая скрытую аудиозапись его телефонных разговоров в автомобиле.

Кроме того, предатели "наводили" вражеские воздушные удары по мостам и железнодорожным переездам на территории региона.

Также они подыскивали своих "единомышленников" для потенциальной вербовки и включения в состав агентурной группы ФСБ.

Во время обысков по местам жительства задержанных сотрудники СБУ изъяли:

- автомат Калашникова АК-47;
– почти 1000 боеприпасов разного калибра;
– боевые и дымовые гранаты с комплектующими.

На Запорожье агенты ФСБ готовили теракты против командования ВСУ — видео задержания

Обоим задержанным сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Вадим Ребрина
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